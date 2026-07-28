“Woensdag tropisch warm, vanaf vrijdag een stuk koeler”

Foto: Denise Overkleeft

De komende dagen gaan tropisch verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis stevenen we in de nacht van woensdag op donderdag af op een heuse tropennacht, waarin de temperatuur niet onder de 20 graden zakt.

“Woensdag drijft er eerst nog wat bewolking over, maar wordt het geleidelijk aan stralend en tropisch warm met 30 of 31 graden als maximumtemperatuur”, vertelt Kamphuis. “De zuiden- tot zuidwestenwind is zwak, rond windkracht 2. In de nacht naar donderdag volgt er een tropennacht met minima rond de 20 graden.”

“Op donderdag wordt het 28 tot 31 graden met de hoogste temperaturen in de stad en ten zuidoosten daarvan. In de middag draait de wind naar het noordwesten en zakt de temperatuur enkele graden. Er is veel zon met ’s middags wat sluierbewolking. In de nacht naar vrijdag wordt het 15 graden.”

“Vrijdag is het met 22 of 23 graden en stuk minder warm. Het is wisselend bewolkt met kans op een regen- of onweersbui. Voor het uitgebreide weekendweer: kijk op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”