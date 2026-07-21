“Woensdag bewolkt en een spatje regen, vanaf vrijdag zomers warm”

Foto: Joris van Tweel

De zomerwarmte keert terug. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op vrijdag 23 graden worden en wordt het op zaterdag nog wat warmer.

“Woensdag is het bewolkt en valt er zo nu en dan een spatje regen”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 19 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5.”

“Op donderdag is er opnieuw veel bewolking en blijft het droog. Soms schijnt de zon even en het wordt 19 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4.”

“Vrijdagochtend is het eerst bewolkt, maar in de middag wordt het zonnig. Bij droog en rustig weer wordt het zomers warm bij 23 graden. Zaterdag zou het nog wel eens warmer kunnen worden. Meer daarover is te lezen op de weerpagina en te beluisteren om 08.50 uur tijdens het weerpraatje bij de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”