WLG’er Fosse Bekker wint bronzen medaille op Biologie Olympiade in Litouwen

V.l.n.r. Shinwoo Mo, Ruben Winter, Jara Diemel, Fosse Bekker. Foto: Roel Baars

Fosse Bekker, scholier aan het Willem Lodewijk Gymnasium (WLG), heeft een bronzen medaille gewonnen op de Internationale Biologie Olympiade in Litouwen. Het Nederlandse team leverde een goede prestatie: teamgenoot Ruben Winter uit Oegstgeest ging er zelfs met een gouden medaille vandoor.

Naast Bekker en goudwinnaar Winter bestond het Nederlandse team uit Jara Diemel (Nijmegen) en Shinwoo Mo (Rotterdam). Ook zij namen een bronzen medaille mee naar huis. De vier biologietalenten plaatsten zich voor de internationale eindstrijd na een reeks lokale, regionale en nationale voorrondes.

Insecten en bio-informatica op universitair niveau

De Internationale Biologie Olympiade in de Litouwse hoofdstad Vilnius is de grootste biologiewedstrijd ter wereld. In totaal streden 302 deelnemers uit 78 landen tegen elkaar. Ze kregen twee grote theoretische toetsen en vier practica op universitair niveau voor hun kiezen. De onderwerpen van de toetsen liepen uiteen van klassieke biologie, zoals het herkennen van insectensoorten, tot moderne bio-informatica.

Ervaren olympiade-gangers

Naast het zwoegen op de opdrachten was er in Vilnius ook ruimte voor ontspanning, cultuur en het sluiten van internationale vriendschappen. Het Nederlandse team verscheen met veel ervaring aan de start; de scholieren hadden allemaal al de nodige wedstrijdervaring. Zo won goudwinnaar Winter al meerdere nationale titels en deed Bekker vorig jaar mee aan de European Olympiad of Experimental Science (EOES).