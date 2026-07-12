WLG-scholier Servas Bulthuis succesvol met Nederlands team op Natuurkunde Olympiade in Colombia

Het Nederlandse team met v.l.n.r. Jannick van Eeghem, Lucas Duynisveld, Egor Podolskiy, Jason Xu, Servas Bulthuis. Foto: ingezonden

Servas Bulthuis, leerling van het Willem Lodewijk Gymnasium (WLG) in Groningen, heeft zaterdag een eervolle vermelding ontvangen tijdens de Internationale Natuurkunde Olympiade in Colombia. Bulthuis maakte deel uit van het Nederlandse team dat een historische prestatie neerzette door voor het eerst in ruim dertig jaar een gouden medaille te winnen.

De International Physics Olympiad (IPhO) is een prestigieuze wereldwijde natuurkundecompetitie voor middelbare scholieren vanaf klas 4. In totaal namen er dit jaar 381 leerlingen uit 87 landen deel aan de eindronde, die werd gehouden in het Colombiaanse Bucaramanga. Het Nederlandse team bestond uit vijf leerlingen die zich via regionale en landelijke voorrondes hadden geplaatst voor de internationale eindstrijd.

Naast de Groningse vwo-6-leerling Bulthuis bestond het team uit Egor Podolskiy (Edith Stein College, Den Haag), Jason Xu (Lorentz Casimir Lyceum, Eindhoven) en het duo Lucas Duijnisveld en Jannick van Eeghem (beiden van de Trevianum Scholengroep, Sittard).

Theorie en experiment

“De wedstrijd bestaat uit een theoretische en een experimentele component”, vertelt begeleider Enno van der Laan. “De theoretische opgaven lieten fraaie contexten zien: de lichtval in een beker water, hoe je met magnetisme het absolute nulpunt kunt benaderen en hoe je met licht ozon kunt afbreken. Het experiment ging over het gedrag van een gas in een afgesloten ruimte. Hier moesten de leerlingen veel metingen verrichten om tot het juiste resultaat te komen.”

De jury kende uiteindelijk aan Egor Podolskiy een gouden medaille toe. Lucas Duijnisveld, Jason Xu en Jannick van Eeghem sleepten allemaal een bronzen medaille in de wacht, terwijl Servas Bulthuis werd onderscheiden met een eervolle vermelding. Begeleider Van der Laan is trots op het collectieve resultaat: “Voor Nederland is dit de eerste gouden medaille in ruim dertig jaar, en pas de vijfde in de ruim veertig jaar dat ons land aan de IPhO deelneemt.”