WLG-scholier Daniël Vleugel pakt brons op Chemieolympiade in Oezbekistan

Het Nederlandse team dat in actie kwam in Oezbekistan. V.l.n.r.: Junxiang Ni, Jasper Grüschke, Daniël Vleugel, Tim van der Helm. Foto: Emiel de Kleijn

De olympische succesreeks van het Willem Lodewijk Gymnasium (WLG) houdt aan. Na eerdere successen bij natuurkunde en biologie heeft nu ook WLG-scholier Daniël Vleugel (18) een bronzen medaille in de wacht gesleept op de Internationale Chemieolympiade in Oezbekistan.

Het WLG beleeft een bijzondere week. Vorige week keerde Servas (18) al terug met een eervolle vermelding van de Natuurkunde Olympiade in Colombia en pakte Fosse Bekker (18) brons op de Biologie Olympiade in Litouwen. Vleugel maakt het trio nu compleet. Het hele Nederlandse scheikundeteam, dat verder bestond uit Junxiang Ni (Lorentz Casimir Lyceum uit Eindhoven), Tim van der Helm (Erasmus College uit Zoetermeer) en Jasper Grüschke (Christelijk Gymnasium Utrecht), won brons. Daarmee zetten de scholieren het beste Nederlandse resultaat in jaren neer.

Zwoegen op universitair niveau

De 58e editie van de Chemieolympiade werd gehouden in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. In totaal streden 368 toptalenten uit 93 landen tegen elkaar. Het niveau lag hoog: de scholieren kregen pittige theoretische en praktische toetsen op universitair bachelor- en masterniveau voor hun kiezen.

Tijdens de praktijktoetsen moesten de leerlingen onder meer complexe chemische stoffen maken die worden gebruikt voor antibiotica. Ook onderzochten ze enzymen in biologische vloeistoffen zoals plasma en urine. De theorie was minstens zo uitdagend. De scholieren berekenden onder andere hoe je CO2-gas chemisch uit de atmosfeer kunt filteren om klimaatverandering tegen te gaan, en bogen zich over netwerken van moleculen waar recent nog een Nobelprijs voor werd uitgereikt.

45 graden in de schaduw

Naast het denkwerk was er voor de deelnemers ook tijd om elkaar te leren kennen en het Aziatische land te ontdekken. Ondanks de tropische temperaturen van wel 45 graden, bezocht het team onder andere de lokale dierentuin, een oceanarium, een pretpark en diverse historische musea over de legendarische Zijderoute.

Vleugel en zijn teamgenoten plaatsten zich voor de olympiade na lokale, regionale en de Nationale Scheikundeolympiade, die eerder dit jaar plaatsvond aan de Universiteit van Utrecht.