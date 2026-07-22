WLG-leerling Josiah ’t Hart wint brons op Wiskunde Olympiade in China

Het Nederlandse team dat in actie kwam in China, met derde van rechts Josiah 't Hart. Foto: Wiskunde Olympiade

Scholier Josiah ’t Hart (18) van het Willem Lodewijk Gymnasium (WLG) heeft een bronzen medaille behaald op de Internationale Wiskunde Olympiade in Shanghai in China. Voor ’t Hart is het niet zijn eerste succes: ook vorig jaar won hij op de olympiade al een bronzen plak.

De WLG-leerling had zich voor het internationale toernooi geplaatst na lokale, regionale en nationale voorrondes. Naast ’t Hart bestond het Nederlandse team uit Roel Alkemade (Breda), Lisa Meij (Eindhoven), Colin Smeets (Delft), Boaz Brouwer (Zaandam) en Tobias Piet (Amsterdam). Naast ’t Hart wist ook Piet een bronzen medaille te veroveren. De overige Nederlandse deelnemers keerden huiswaarts met een eervolle vermelding, omdat zij ten minste één van de complexe opgaven foutloos wisten op te lossen.

Universitair niveau

De Internationale Wiskunde Olympiade geldt als de meest prestigieuze wiskundewedstrijd ter wereld. Er deden dit jaar meer dan zeshonderd scholieren uit ruim honderd landen mee. Het programma in China bestond uit twee wedstrijddagen waarbij de deelnemers steeds drie erg zware opgaven voor de kiezen kregen. Hier kregen ze telkens vier en een half uur de tijd voor, waarbij het niveau op universitair niveau lag. Voor elke opgave konden zeven punten behaald worden, met een maximum van 42 punten. ’t Hart behaalde een score van 22 punten; Piet pakte 19 punten.

“Van de 666 deelnemers kregen de beste 55 een gouden medaille”, laat de begeleider van de Nederlandse delegatie weten. “In het landenklassement eindigde Nederland op de 63e plaats van de 117 deelnemende landen. Het klassement werd aangevoerd door gastland China, waarvan alle zes deelnemers een gouden medaille behaalden.” In totaal behaalden zeven deelnemers de maximale score van 42 punten.

Succesvol Olympiade-seizoen voor WLG

Naast het maken van de wiskundige opdrachten was er voor de deelnemers volop ruimte voor culturele excursies. Zo bracht het team een bezoek aan de historische waterstad Zhujiajiao, ook wel het ‘Venetië van Shanghai’ genoemd. Ook maakten de scholieren een boottocht over de Huangpu-rivier, die uitzicht biedt op de wereldberoemde Bund en de iconische Oriental Pearl Tower.

Met de bronzen plak van ’t Hart kent het Willem Lodewijk Gymnasium een erg succesvol Olympiadeseizoen, waarbij er de afgelopen twee weken nog drie andere scholieren elders in de wereld actief waren. Zo behaalde Servas Bulthuis een eervolle vermelding op de Natuurkunde Olympiade in Colombia, won Fosse Bekker brons op de Biologie Olympiade in Litouwen en pakte Daniël Vleugel eveneens brons op de Chemie Olympiade in Oezbekistan.