Winkeldief na achtervolging opgepakt voor politiebureau

De arrestatie (foto: 112 Groningen)

In de binnenstad van Groningen is maandag eind van de middag een winkeldief aangehouden. De man zou kort daarvoor drank hebben gestolen uit de Jumbo aan de Oosterstraat.

Na een korte achtervolging liep de verdachte zich vast in de Prinsenstraat. Toen de beveiligers hem aanhielden en terug wilden brengen naar de supermarkt, werd hij agressief. De beveiligers hebben hem daarop naar de grond gewerkt.

De politie kwam ter plekke en heeft de verdachte gearresteerd en vervolgens meegenomen naar het politiebureau.