Wethouder na vissterfte in Corpus: “We doen alles wat we kunnen, maar we gaan dit niet volledig kunnen voorkomen”

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De gemeente blijft bestaande instrumenten zoals het baggeren van vijvers, het plaatsen van tijdelijke beluchters en het openzetten van waterinlaten inzetten om acute vissterfte te bestrijden. Dat antwoordt wethouder Janette Bosma van Dierenwelzijn op vragen van de Partij voor de Dieren. Wel waarschuwt het college dat door de harde klimaatrealiteit incidentele sterfte bij extreem weer nooit helemaal te voorkomen zal zijn.

De fractie van de Partij voor de Dieren trok aan de bel na de recente vissterfte in het Pioenpark en in de Hoornsegraft in de wijk Corpus den Hoorn, waar vorige week tientallen dode karpers, snoeken en baarzen drijvend werden aangetroffen.

Raadslid Linda Wijnalda-Dussel: “De dode vissen werden ontdekt na een week waarin we te maken hadden met een hittegolf, direct gevolgd door noodweer en hevige regenval. Wij maken ons grote zorgen over dit acute dierenleed door extreme weersomstandigheden. Het is urgenter dan ooit dat we een waterdichte aanpak hebben, want door klimaatverandering neemt dit soort heftig weer de komende jaren alleen maar toe. We willen weten wat het college concreet gaat doen.”

Zuurstofniveaus op peil houden

Wethouder Janette Bosma (PvdD) erkent de ernst van de situatie volledig. “Klimaatverandering wordt in onze eigen gemeente helaas steeds tastbaarder. Waar we dergelijke extreme gevolgen eerst vooral in Zuid-Europa zagen, zien we ze nu ook hier. Dit leidt tot direct dierenleed en dat willen we als gemeente vanzelfsprekend zoveel mogelijk voorkomen.”

Om het zuurstofgehalte in de Groningse wateren tijdens warme periodes op peil te houden, zet de gemeente in op een pakket aan maatregelen. “We proberen gebieden fundamenteel klimaatadaptief in te richten”, legt Bosma uit. “Bij kritieke vijvers en diepen betekent dit dat we waterinlaten openhouden voor doorstroming, vijvers regelmatig baggeren en oevers natuurvriendelijk inrichten. Waar nodig kunnen we tijdelijke beluchtingsinstallaties in het water plaatsen.”

Riool

Daarnaast kijkt de wethouder naar het afkoppelen van het regenwater van het rioolstelsel. Dit voorkomt dat bij hevige hoosbuien het riool overstroomt en er vuil, zuurstofarm rioolwater in de vijvers terechtkomt.

Toch tempert Bosma de verwachtingen dat de gemeente elk incident kan oplossen. “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we met deze maatregelen niet elke situatie kunnen voorkomen. De krachten van het extreme weer zijn soms simpelweg te groot. We blijven echter maximaal alert en sturen bij extreem weer direct bij waar we kunnen om het water gezond te houden.”