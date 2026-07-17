Wetenschappers UMCG krijgen geld voor onderzoek naar alternatieve geneeswijzen, depressies en kanker

Foto: Joris van Tweel

Drie wetenschappers van het UMCG krijgen de zogeheten Veni-beurs, voor onderzoekers die recent zijn gepromoveerd.

Aranka Ballering gaat onderzoek doen naar alternatieve geneeswijzen. Die zijn volgens haar niet per se schadelijk, maar kunnen wel risico’s, zoals bijwerkingen, met zich mee brengen.

Laura Bustamante verdiept zich in ernstige depressies. Zij wil met het onderzoek mensen met een depressie in staat stellen toch hun doelen in het leven te bereiken.

Jamil Nehme gaat onderzoek doen naar het ontstaan van tumoren en vooral het voorkomen er van. Hij wil weten waarom sommige beschadigde cellen in een lichaam zich ontwikkelen tot kanker en anderen niet.

Iedere wetenschapper krijgt 320 duizend euro. De Veni-beurs is een stimulans voor talentvolle en baanbrekende onderzoekers om de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder te ontwikkelen.