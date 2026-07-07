Westerhaven gevaarlijkste kruispunt van Groningen: “Ik voel mij hier niet veilig” | OOG Panel

Onoverzichtelijk, druk en onduidelijk. Dat is hoe panelleden van het OOG Panel de kruispunten die volgens hen het gevaarlijkst zijn in de gemeente omschrijven. Het kruispunt bij de Westerhaven spant de kroon. Deze vraag stelden wij het panel in het grotere onderzoek naar verkeer. Ook kan de nieuwe maatregel om de maximale snelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur rekenen op steun van het panel.

Samen met rijinstructeur Shadi trok OOG de stad in langs de drie meest genoemde gevaarlijke kruispunten door het OOG Panel. Om te bekijken wat deze plekken zo gevaarlijk maakt en wat je er zelf aan kunt doen om ze veilig te passeren. Shadi is al vierenhalf jaar rijinstructeur in Groningen bij zijn eigen rijschool Drive by Shadi. “Typisch voor Groningen zijn de fietsers die de regels niet kennen, iedere rijles kom ik er wel één tegen die niet weet dat rechts voorrang heeft”, zegt hij terwijl we naar het eerste kruispunt rijden.

Westerhaven

Bij het kruispunt van de Westerhaven zijn de problemen meteen zichtbaar. Verkeer en dan vooral fietsers, komt van alle kanten. “Ik woon al jaren aan dit kruispunt. Het is idioot dat het zo is ingericht. Ik voel mij hier niet veilig als weggebruiker”, schrijft een panellid.

Shadi herkent dat. “Hier gaat het vaak mis. Fietsers komen van rechts, maar hebben geen voorrang. Dat weten veel mensen niet.” Zijn advies aan de gemeente: haaientanden plaatsen. Zodat de voorrangsregels duidelijk zichtbaar zijn. Ook het aparte verkeerslicht voor bussen schiet volgens hem tekort. “Dit licht heb je nergens anders in de stad en zorgt voor verwarring. Ik zou het vervangen door een normaal verkeerslicht.”

Korreweg & Boterdiep

Het tweede gevaarlijkste kruispunt bevindt zich ter hoogte van de apotheek op het Boterdiep, vlak voor de Korreweg. Wie daar rechtsaf wil slaan, moet al vroeg beginnen met opletten. “Als je wacht tot aan het kruispunt zie je het fietspad bijna niet meer en ben je te laat”, legt Shadi uit.

Ook de oversteek vanaf de Korreweg richting het Noorderplantsoen, ter hoogte van het oude politiebureau, vraagt extra aandacht van de bestuurder. Het zicht op het fietspad is er slecht. “Wat mensen vaak vergeten is om vervolgens ook naar het zebrapad rechts te kijken. Ze zijn zo druk met de fietsers dat ze de voetgangers vergeten.”

Iets verderop, bij de Nieuwe Ebbingestraat, stroomt een stoet fietsers vanuit het Noorderplantsoen de straat op. “Al deze fietsers hebben voorrang, aangezien zij rechtdoor gaan en wij moeten afslaan.” Iets wat volgens Shadi regelmatig wordt vergeten. Zijn oplossing? Een stopbord plaatsen.

30 kilometer per uur de nieuwe norm

De Korreweg is op dit moment in verbouwing. De straat wordt omgebouwd tot fietsstraat, met brede stoepen, meer groen en extra parkeerplekken. Auto’s blijven welkom, maar zijn er te gast en mogen maximaal 30 kilometer per uur rijden. “Ik hoop dat dit gaat werken, 50 is sowieso echt te hard voor de Korreweg”, zegt Shadi.

De Korreweg is niet de enige plek waar de maximumsnelheid omlaag gaat. Vanaf begin volgend jaar moet 30 kilometer per uur de nieuwe norm worden in de gehele gemeente Groningen. Tweederde van het OOG Panel kan zich daarin vinden. Veiligheid is het voornaamste argument van de voorstanders. “De straten en wegen raken vol. De snelheden meer op elkaar aanpassen komt tegemoet aan veiligheid”, aldus een respondent.

Tegenstanders twijfelen zowel aan het nut als de handhaafbaarheid van de maatregel. “30 kilometer per uur is echt te langzaam en niet per se veiliger. Met 30 hoef ik niet meer zo op te letten”, zegt een panellid.

Rotonde Korreweg

Voor het derde en laatste kruispunt blijven we op de Korreweg. De rotonde ter hoogte van de J.C. Kapteynlaan wordt door panelleden omschreven als een drukke fietsroute die doorkruist wordt door auto’s. “Deze rotonde is gewoon heel smal, fietsers zitten veel te dicht op de auto’s. Ze zouden de rotonde breder moeten maken”, zegt Shadi.

Zijn tip voor weggebruikers is hetzelfde als bij de andere kruispunten, kijk vroeg genoeg vooruit. “Als je pas kijkt op het moment dat je de rotonde moet verlaten, ben je al te laat.”

Haaientanden, een normaal stoplicht, een stopbord of een bredere rotonde, volgens Shadi zijn het allemaal haalbare maatregelen om Groningen veiliger te maken. Zolang die er nog niet zijn, is de weggebruiker zelf aan zet. “Als mensen onzeker zijn kunnen ze altijd een opfrisles nemen bij mij of één van mijn collega’s, ook al heb je al een rijbewijs”, zegt hij met een brede glimlach.

Verantwoording

De vragenlijst over het verkeer in Groningen is verspreid onder de leden van het OOG Panel en gedeeld via de social media kanalen en website van OOG. In totaal resulteerde dit in 1862 respondenten die aangeven dat ze in de gemeente Groningen wonen en de vragenlijst volledig hebben ingevuld.

Van de respondenten geeft meer dan 63% procent aan zich te identificeren als man. Ongeveer 33% geeft aan een vrouw te zijn. Daarnaast zien we dat de oudere leeftijdscategorieën oververtegenwoordigd zijn. Zo geeft meer dan 65% aan vijftig jaar of ouder te zijn. De demografische gegevens komen niet overeen met de demografie van de gemeente Groningen. De uitslagen van deze vragenlijst zijn dan ook niet volledig representatief voor de gehele bevolking van de gemeente.

Deze vragenlijst is mede mogelijk gemaakt door de tool van Onderzoekdoen.nl.

Dit artikel/project is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.