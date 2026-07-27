Werkzaamheden tegen gravende bevers aan Hoornsedijk en Meerweg starten volgende maand

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Volgende maand begint waterschap Noorderzijlvest met de versterking van de Hoornsedijk en de Meerweg. De werkzaamheden moeten de waterveiligheid verbeteren en schade door gravende bevers voorkomen.

De Hoornsedijk en de Meerweg beschermen Groningen-Zuid en de omgeving tegen hoog water. Uit onderzoek blijkt dat de dijk op meerdere plekken zwakke punten heeft. Die worden versterkt, zodat de waterkering aan de veiligheidsnormen blijft voldoen. Aan de landzijde van de dijk worden op verschillende plekken nieuwe teensloten gegraven. Bestaande sloten die te dicht bij de dijk liggen, worden gedempt. Daardoor wordt de dijk stabieler en beter bestand tegen waterdruk.

In het najaar begint de eerste fase van het aanbrengen van het bevergaas, tegelijk met wegwerkzaamheden aan de Meerweg. Dit metalen gaas wordt tot vier meter diep in de grond geplaatst. Zo kunnen bevers geen gangen meer graven in de dijk. Langs de Meerweg, ten zuiden van het Paterswoldsemeer, is de afgelopen jaren meerdere keren schade ontstaan door gravende bevers. Die schade moest steeds met spoed worden hersteld.

De werkzaamheden worden afgestemd met projecten van de gemeente Groningen en de provincie om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Voor het aanbrengen van het gaas moeten op sommige plekken bomen worden gekapt. Daarvoor is samen met de gemeente Groningen, de provincie Groningen en het Meerschap Paterswolde een compensatieplan opgesteld.

Ook wordt langs de Meerweg een faunaraster geplaatst. Dat moet voorkomen dat otters en andere beschermde dieren worden aangereden bij het oversteken van de weg. De provincie Groningen voert dat deel van het project in het vierde kwartaal van 2026 uit.