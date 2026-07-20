Werkzaamheden Oosterhavenbrug lopen vertraging op

Foto: Groningen Bereikbaar. Oosterhavenbrug

De werkzaamheden aan de Oosterhavenbrug hebben vertraging opgelopen. Daarom is één rijstrook van de brug nog steeds dicht. Dat duurt tot en met woensdag.

Automobilisten vanaf de Europaweg richting het centrum en het UMCG moeten omrijden. De brug is wel open voor autoverkeer in de andere richting en voor fietsers en voetgangers in beide richtingen. Hulpdiensten en bussen kunnen er ook van beide kanten langs, omdat die gebruik kunnen maken van de busbaan.

Naar verwachting gaat de Oosterhavenbrug woensdag om 18.00 uur open voor alle verkeer.