Werkzaamheden omleidingsroute vanwege bouw nieuwe Gerrit Krolbrug gestart

Foto: Albert van den Berg

De werkzaamheden aan de omleidingsroute die tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug nodig is, zijn deze week begonnen.

Onlangs werd bekend dat er tijdens de bouw van de brug geen tijdelijke oversteek over het Van Starkenborghkanaal komt. Fietsers en voetgangers moeten omrijden of omlopen via de Noordzeebrug of via de Oostersluis.

Om het fietsverkeer in goede banen te leiden worden op elf plaatsen verkeersmaatregelen genomen om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren.

Een van de grote klussen is die bij het kruispunt Bedumerweg-Molukkenstraat (foto). Daar wordt momenteel een middengeleider aangelegd. Daardoor kunnen fietsers beter zien of ze veilig kunnen oversteken. De werkzaamheden op dit kruispunt zijn in de avonduren om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken.

De bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug start aan het einde van dit jaar, of begin volgend jaar.

Een compleet overzicht van de werkzaamheden staat hier.