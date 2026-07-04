Werkzaamheden brug Aduard vervroegd klaar: weg weer open voor verkeer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De werkzaamheden aan de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Aduard zijn afgerond. Aanvankelijk zou de brug tot maandagochtend afgesloten blijven, maar Rijkswaterstaat laat weten dat de verbinding zaterdagavond om 21.30 uur alweer is geopend voor het verkeer.

De omvangrijke klus begon afgelopen maandag. De afgelopen dagen zijn de staalkabels van de tafelbrug volledig vervangen. Eerder werden deze preventieve werkzaamheden al uitgevoerd aan de nabijgelegen bruggen bij Dorkwerd en Zuidhorn. Vorig jaar herfst werd de brug bij Dorkwerd na een aanvaring grondig geïnspecteerd, waarbij bleek dat de staalkabels ernstig versleten waren. Rijkswaterstaat besloot daarop direct de constructies van de identieke bruggen in Aduard en Zuidhorn te onderzoeken, waar dezelfde slechte staat werd geconstateerd. Vervanging kon daardoor niet langer worden uitgesteld.

Harde oostenwind

Naast de staalkabels is er de afgelopen dagen in Aduard ook hard gewerkt aan het vervangen van de zogenaamde oplegging van de brug. Dit is het betonnen deel waar het brugdek op rust wanneer de brug gesloten is. Bij een krachtige oostenwind kon de brug in het verleden weleens scheef gaan staan, waardoor het mechanisme niet meer goed sloot. Nu de oplegging volledig is vernieuwd, moet dit probleem definitief tot het verleden behoren.

Voor de werkzaamheden stond de brug sinds maandag in geopende stand. Het autoverkeer werd omgeleid, terwijl ook fietsers en voetgangers moesten omreizen. Sinds zaterdagavond 21.30 uur is de weg weer vrijgegeven en kan het verkeer weer gebruikmaken van de brug.