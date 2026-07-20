Werkzaamheden aan rotonde Korreweg gestart

Foto: Albert van den Berg.

De werkzaamheden aan de rotonde in de Korreweg vanwege de ombouw naar een fietsstraat zijn maandag van start gegaan.

De rotonde verbindt ook de Sumatralaan met de J.C. Kapteynlaan. Vanwege de klus moet het verkeer tot woensdag 12 augustus omrijden. Het autoverkeer wordt omgeleid, onder meer via de Bedumerweg en de Oosterhamriklaan. Bussen rijden een andere route. Ook fietsers worden omgeleid.

De werkzaamheden aan de Korreweg zijn begonnen aan de kant van het Noorderplantsoen en worden in fases uitgevoerd. Als de werkzaamheden klaar zijn hebben de fietsers alle ruimte en zijn automobilisten er te gast.