Werkzaamheden aan Korreweg verschuiven over twee weken naar de rotonde

Foto via Gemeente Groningen

De rotonde Korreweg gaat vanaf 20 juli tot en met 12 augustus dicht voor al het verkeer. De werkzaamheden aan de ombouw van de Korreweg naar een fietsstraat gaan daarmee een nieuwe fase in.

Sinds het voorjaar wordt al aan de Korreweg gewerkt tussen de Singelweg en de rotonde. Die werkzaamheden zijn nu bijna afgerond. Over twee weken is de rotonde aan de beurt.

Auto’s en fietsers kunnen daardoor geen gebruikmaken van de rotonde. Ook het Borneoplein en een deel van de J.C. Kapteynlaan zijn minder goed bereikbaar.

Volgens de gemeente wordt er extra gewerkt tijdens de bouwvak (van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 20:00 uur) om de afsluiting zo kort mogelijk te houden. Dat is nodig, omdat de rotonde belangrijk is voor de route van en naar het UMCG.

Vanaf september tot de zomer van 2027 is het deel richting de Oosterhamriklaan aan de beurt. Na 12 augustus gaan de werkzaamheden verder richting de Gerrit Krolbrug.