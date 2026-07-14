Werken in de zomerhitte: ”We passen het tempo een beetje aan”

Menig kantoor is voorzien van een airco, maar dat is een luxe die alleen weggelegd is voor mensen die binnen werken. Mensen die buiten werken, treffen het minder. Buiten in de zomerhitte wordt er op verschillende plekken in Groningen nog hard gewerkt.

De bouwvak in het noorden begint 20 juli. Voor stratemakers, bouwvakkers en asfaltboeren zit er tot die tijd niks anders op dan doorwerken. IJsjes, veel drinken en de schaduw wat vaker opzoeken helpt wel iets, “Maar het blijft warm, dus we passen het tempo een beetje aan.”

Al is het einde in zicht en de vakantieplannen worden voorzichtig gemaakt. “De warmte is toch anders als je niet hoeft te werken.” (Video)