Webcam Grote Markt vervangen: er kan weer live worden meegekeken

De populaire webcam op de Grote Markt is sinds dit weekend weer live. Afgelopen vrijdag is de kapotte camera, die ruim twee weken geleden na elf jaar trouwe dienst op zwart ging, vervangen door een nieuw exemplaar.

De videostream wordt dagelijks door een groot aantal mensen bekeken. Toen de camera onlangs de geest gaf, lieten de eigenaren direct weten de boel zo snel mogelijk te willen herstellen. “De camera is helaas na elf jaar trouwe dienst kapotgegaan”, lieten de eigenaren weten. “We gaan de camera zo snel mogelijk vervangen.” Om de doorstart te financieren, werd op de pagina kortstondig een QR-code en een donatielink geplaatst waarmee supporters een steentje bij konden dragen.

Met name tijdens grote evenementen en feestdagen trekt de livestream veel bekijks. De initiatiefnemers hadden dan ook geen beter moment kunnen kiezen voor de herstart: zaterdag zijn de opbouwwerkzaamheden voor de Red Bull District Ride begonnen. De komende dagen transformeren de bouwers de Grote Markt met allerlei schansen, waar mountainbikers volgend weekend spectaculaire stunts op gaan uithalen. De webcam hangt al sinds het begin aan de gevel van café Hoppe aan de zuidzijde van de Grote Markt, en is daarmee onderdeel van De Drie Gezusters.

Bekijk hier de webcam: