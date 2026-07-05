Webcam Grote Markt heeft het na elf jaar begeven

De populaire webcam die al sinds jaar en dag live beeld geeft van de Grote Markt is al een tijdje op zwart. De eigenaren hebben nu laten weten wat er aan de hand is: na meer dan een decennium trouwe dienst heeft de camera het begeven.

“De camera is helaas kapotgegaan”, laten de eigenaren weten. “We zijn momenteel aan het kijken of we de camera binnenkort kunnen vervangen voor een nieuw exemplaar.” Om die doorstart te versnellen, is op de pagina van de videostream inmiddels een QR-code en een donatielink geplaatst.

Met name bij bijzondere evenementen en gebeurtenissen trok de videostream veel bezoekers. Bijvoorbeeld tijdens de Bloemenjaarmarkt, de Meikermis, de optredens tijdens Eurosonic Noorderslag, de feestelijke KEI-week en talloze grote demonstraties en manifestaties. De eigenaren zijn dan ook dankbaar voor de trouwe achterban: “Iedereen die de afgelopen elf jaar via de camera heeft meegekeken: super bedankt!”

De webcam is destijds opgehangen aan de zuidzijde van de Grote Markt aan de gevel van café Hoppe, en is daarmee onderdeel van de Drie Gezusters.