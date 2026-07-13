Waterstand in Groningen goed op peil

Foto via Waterschap Hunze en Aa's

De waterstanden in het gebied van Hunze en Aa’s zijn momenteel goed op peil. Dat laat het waterschap weten. De gemeente Groningen valt deels onder dit waterschap.

De regenbuien die de afgelopen tijd over Groningen trokken hebben daarbij geholpen, zegt het waterschap. Het noorden van het gebied, waaronder Groningen, is natter dan in de rest van het gebied, zoals het zuiden van Drenthe. Er is in totaal wel een neerslagtekort van 65 millimeter, maar dat is normaal voor deze tijd van het jaar en vergelijkbaar met het langjarige gemiddelde, aldus Hunze en Aa’s.

Zorgen

In overige delen van het land zijn wel zorgen over het neerslagtekort. De Unie van Waterschappen trok vorige week aan de bel en zegt dat het gevolgen gaat hebben voor de scheepvaart, natuur, landbouw en industrie.

Het is in het midden en zuiden van het land ook een stuk warmer geweest dan in het noorden. Dat is momenteel ook het geval.