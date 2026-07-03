Waterkwaliteit Oosterhamrikkanaal te laag, negatief zwemadvies voor Stadsstrand

Foto: Erick Bakker

Waterschap Noorderzijlvest heeft afgelopen dinsdag een negatief zwemadvies afgegeven voor het Stadsstrand bij DOT aan de Oosterhamrikkade.

Volgens het waterschap is de waterkwaliteit op dit moment te laag om nog veilig te kunnen zwemmen in het Oosterhamrikkanaal bij het Stadsstrand. De drempelwaardes voor onder meer E-coli en enterococcen zijn te hoog.

Opvallend, want de afgelopen jaren was het Stadsstrand een van de plekken in de gemeente waar de kwaliteit van het water uitstekend was, ook als op andere zwemplekken in de gemeente blauwalg of zwemmersjeuk zorgde voor waarschuwingen en negatieve zwemadviezen. Locaties als de Hoornse Plas en de Kardingeplas (Zilvermeer) kenden dit jaar nog geen waarschuwingen, waar dat in voorgaande jaren vaak al het geval was.