Waarschuwing voor blauwalg bij De Lijte

Foto: André Huitenga

De provincie Groningen heeft dinsdag een waarschuwing afgegeven aan zwemmers bij het strand De Lijte aan de Meerweg in Haren. Bij de zwemplek aan het Paterswoldsemeer zit blauwalg in het water.

Blauwalgen zijn geen echte algen, maar bacteriën die van nature voorkomen in zoet water. Bij warm weer, veel zonlicht en een overschot aan voedingsstoffen kan blauwalg zich explosief vermenigvuldigen, wat leidt tot een dikke, vaak groenblauwe laag op het water die eruitziet als verf of een soep. De bacteriën kunnen giftige stoffen produceren die gevaarlijk zijn voor mensen en dieren. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie en mochten ze het water binnenkrijgen, dan kunnen er maag- en darmklachten ontstaan. Zwemmen in water met blauwalg wordt daarom afgeraden.

De overige zwemlocaties in Groningen zijn vooralsnog blauwalg-vrij. De enige locatie in onze gemeente waar dit zomerseizoen eerder een negatief zwemadvies gold, was het Stadsstrand aan de Vrydemalaan bij DOT. Twee weken geleden gold hier een negatief zwemadvies vanwege te hoge concentraties van de bacteriën E. coli en enterokokken in het water. Dit advies werd vorige week vrijdag ingetrokken, waardoor ook hier weer veilig gezwommen kan worden.