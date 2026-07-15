Vrijwilliger fietst door Italië voor nieuwe duo-fiets Talentencentrum: “Ik zie cliënten enorm genieten van de tochtjes”

Vrijwilliger Jaap (r) en bewoner Freddie. Foto: ingezonden

Het Talentencentrum Groningen aan de Laan Corpus den Hoorn beschikt dankzij een aantal gulle gevers over een splinternieuwe duo-fiets. De fiets, waar twee personen naast elkaar op kunnen zitten, wordt wekelijks gebruikt voor tochtjes door de omgeving.

Vrijwilliger Jaap trekt er wekelijks met cliënten van het Talentencentrum Groningen op uit voor een fietstocht. De fiets wordt daarnaast ook gebruikt door andere vrijwilligers en cliënten. “Die uitstapjes werden de laatste tijd echter steeds lastiger, omdat de oude duo-fiets echt aan vervanging toe was”, vertelt Lisa Zwiers van ’s Heeren Loo. “Dat bracht Jaap op een idee: hij besloot zelf in actie te komen.”

Op de fiets door Italië

Die actie vond vorig jaar zomer plaats. Jaap had destijds een fietstocht door Italië op de planning staan en besloot zich te laten sponsoren.

Jaap vertelt: “Ik heb die sportieve uitdaging aangegrepen om binnen mijn eigen netwerk een crowdfunding te starten voor een nieuwe duo-fiets. Ik zie Freddie, de cliënt met wie ik fiets, iedere week enorm genieten van onze tochtjes, en zelf kijk ik er ook altijd naar uit. Daarnaast gun ik alle andere vrijwilligers en bewoners een fijne en veilige fiets. Dankzij deze nieuwe duo-fiets kunnen we nog jarenlang samen op pad. Dat is superfijn, dus veel dank aan alle gulle donateurs.”

De aanschaf van de nieuwe duo-fiets werd uiteindelijk mogelijk gemaakt door de donaties uit de crowdfunding, gecombineerd met bijdragen van Stichting Helpernoord en Stichting Star.

Over het Talentencentrum

Het Talentencentrum Groningen is een dagbestedingslocatie die gevestigd is binnen de woonlocatie van ’s Heeren Loo De Noorderbrug (Wooncentrum Groningen). De locatie is specifiek bedoeld voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een chronische neurologische aandoening. Cliënten krijgen binnen het Talentencentrum de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en zo hun dag op een waardevolle en zinvolle manier in te vullen.