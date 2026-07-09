Vrijdag zonnig met 25 graden, volgende week tropische temperaturen

Foto Andor Heij. Reitdiep, avond, zomer, weer

De regenjas kan weer terug in de kast. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zet het zonnige weer zich voort. Met volgende week zelfs weer tropische temperaturen.

“In de vroege uren is er kans op mistbanken overgaand in lage bewolking. In de middag zijn er flinke zonnige perioden en wordt het 24 of 25 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht is het helder bij 13 graden.

Zaterdag en zondag is het zonovergoten. Zaterdag wordt het 27 en zondag rond 25 graden. In de nachten zijn er minimatemperaturen rond 13 graden.

Maandag verandert er weinig. Dinsdag wordt het een stuk warmer en komt de tropische 30 graden weer in zicht. Ook daarna blijft het een paar dagen tropisch maar tegen het einde van de week komen onweersbuien weer afkoeling brengen.”