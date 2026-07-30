Vrijdag kans op stevige buien, maar ook zonnig weer

Foto Andor Heij. Van Starkenborghkanaal zomer avond

Vrijdag kan er nog een bui vallen, maar in het weekend blijft het droog. Ook na het weekend blijft het droog en rustig weer.

Door Johan Kamphuis

Vrijdag is er af en toe zon en valt er plaatselijk een stevige bui met daarbij kans op een slag onweer. Het word 23 graden bij een matige noordelijke wind, windkracht 4. In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur naar 12 graden.

Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 23 graden bij een zwakke of matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht 10 tot 12 graden.

Zondag zijn er flinke zonnige perioden en wordt het 25 of 26 graden. Ook dan blijft het droog en het is vrij rustig weer. Voor het weer na het weekend kunt u verder lezen op de weerpagina of luister om 8.50 uur naar het weerbericht tijdens de OOG/Ochtendshow.