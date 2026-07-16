Vrijdag eerst droog, later kans op een lokale bui

Foto: Joris van Tweel

De warmere dagen liggen inmiddels achter ons. De komende dagen is er meer bewolking, waarbij op vrijdag en zaterdag kans is op een beetje neerslag.

Door Johan Kamphuis

Vrijdag zijn er eerst perioden met zon maar neemt de bewolking toe. In de middag valt er lokaal een bui en het wordt 23 of 24 graden. De wind uit het noordwesten is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar zaterdag is het vrij helder en koelt het af tot omstreeks 13 graden.

Zaterdag is er veel bewolking, al breekt ook af en toe de zon door. Er is kans op een spatje motregen en het wordt 19 of 20 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 4. In de nacht opklaringen en minima rond 13 graden.

Zondag en begin volgende week blijft het droog en wordt het bij wisselend bewolkt weer een graad of 22. De noordwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4.