Vrijdag eerst bewolkt, later zonniger

Foto Andor Heij

Vrijdag en zaterdag wordt het vriendelijk zomerweer, met op zaterdag de hoogste temperaturen. Zondag verloopt koeler met regen. Na het weekend knapt het weer op en wordt het zomers warm.

Door Johan Kamphuis

Vrijdag is er veel bewolking met later af en toe zon. Lokaal kan in de ochtend een spatje motregen vallen. Het wordt 23 graden bij een zwakke westenwind, windkracht 2.

Zaterdag is het vrij zonnig, al is het niet helemaal stralend. Het wordt warm met 26 graden als maximumtemperatuur. Er waait een matige westenwind, windkracht 3.

Zondag is het bewolkt en valt er af en toe een bui met daarbij een kleine kans op een donderklap. Het wordt 20 graden.

Na het weekend wordt het weer snel warmer en hoogzomers. Maandag wordt het met regelmatig zon alweer 22 en dinsdag zelfs 27 of 28 graden. Dan is het zonovergoten en droog.

De droogte duurt ook volgende week voort en wordt intenser dankzij veel zonuren en de hoge temperaturen. Woensdag en donderdag gaan we op weg naar tropische waarden van rond of iets boven de 30 graden. Hoewel onweersstoringen naderbij komen lijken die ons een groot deel van volgende week niet te kunnen bereiken. Het zeer warme tot tropische weer zou wel eens tot in het weekend kunnen aanhouden.