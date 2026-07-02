Vrijdag droog en zonnig met 21 graden

foto: Denise Overkleeft

Regen, zon en zelfs een jasje. Aankleden voor het weer was niet makkelijk vandaag. Het wisselvallige weer zet zich ook de komende dagen voort, met bewolking, neerslag en af en toe zonneschijn.



Komende avond en nacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt naar 13 graden. Vrijdag blijft het droog en is het vrij zonnig bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt 21 graden die kunnen voelen als 25 graden.

Zaterdag zijn er wolkenvelden en kan er regelmatig een buitje vallen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten- tot westenwind wordt het 22 graden.

Zondag begint wisselvallig. Zon, bewolking en regen wisselen elkaar af. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind wordt het 20 graden.

Volgende week lijkt nog grijs en regenachtig te beginnen, maar gedurende de week neemt de kans op zon toe en stijgen de temperaturen. Houd de website van OOG TV in de gaten voor het meest actuele weerbericht.