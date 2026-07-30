Volgende week weer grootschalige flitsmarathon

foto: Funkblast

Wie komende week met de auto door Europa reist moet rekening houden met extra snelheidscontroles. ROADPOL, het Europese netwerk van verkeerspolitie, houdt dan een grootschalige flitsmarathon.

Tijdens de actieweek van 3 t/m 9 augustus wordt in vrijwel alle Europese landen intensief gecontroleerd op snelheid. De controles vinden vooral plaats op locaties waar relatief veel verkeersongevallen gebeuren, zoals provinciale wegen, dorpskernen, bergpassen en populaire toeristische routes. Juist deze wegen worden veel gebruikt door vakantiegangers en dagjesmensen.

Met de flitsmarathon wil ROADPOL niet alleen overtredingen aanpakken, maar ook de aandacht vestigen op verkeersveiligheid en het bewustzijn van automobilisten vergroten.

Medio april van dit jaar was er ook al een internationale controleweek. Een jaar geleden deelden de landen bij elkaar maar liefst 150.000 verkeersboetes uit. Naast een boete krijgen veel te snelle bestuurders voorlichting van de agenten over de gevaren van hardrijden. Het is niet bekend of en waar de flitsmarathon in ons land wordt gehouden.