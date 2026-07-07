Voetbalkamp Groningen op sportpark Esserberg in volle gang

Voetbalkamp Groningen op sportpark Esserberg is in volle gang. Op de kunstgrasvelden van G.S.V. Be Quick 1887 en vv Helpman trainen deze week tientallen kinderen onder leiding van jonge trainers.

Het Voetbalkamp Groningen bestaat sinds 1984 en is daarmee het oudste voetbalkamp van Nederland. De deelnemers, ingedeeld in groepen op leeftijd, trainen van maandag tot en met vrijdag. ’s Ochtends staat er techniek en tactiek op het programma, na de lunch wordt er ’s middags verder gevoetbald, met partijtjes en vaardigheidstesten. Het is geen intern kamp: aan het eind van de dag gaat iedereen weer naar huis.

Organisator Bas Eimers legt uit waarom het kamp in de zomervakantie voorziet in een behoefte. “Voetballen bij de verenigingen doen we de komende weken even niet. Maar een mooi alternatief als je dan toch echt heel erg van voetballen houdt, is een weekje bij ons komen voetballen.”

Onder de deelnemers is het enthousiasme groot. Voor sommigen is het de eerste keer. “Ik wist niet dat het zo leuk was”, vertelt een deelnemer. “Je kan lekker voetballen en vrienden maken.”

De ambities reiken bij een aantal kinderen ver. “Ik wil het liefste profvoetballer worden”, zegt een jonge deelnemer. Of dat ook gaat lukken? “Mijn moeder zegt van wel.” Waar de deelnemers de komende dagen het meest naar uitkijken, is duidelijk: de partijtjes. En dan het liefst winnen. “Dat sowieso hè”, klinkt het. “Als je niet wint, is het ook niet leuk meer.”