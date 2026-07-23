Vliegveld Eelde in 2025: minder passagiers en fors verlies

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Groningen Airport Eelde heeft in 2025 minder passagiers vervoerd dan het jaar ervoor en leed bovendien een fors verlies. Dat blijkt uit het jaarverslag.

Het negatieve bruto bedrijfsresultaat bedroeg vorig jaar 875.000 euro, ruim tweemaal zoveel als in 2024. De inkomsten bedroegen ruim 5,1 miljoen euro. Het vermogen van de luchthaven is daardoor geslonken tot 8,2 miljoen euro.

Het aantal passagiers bedroeg vorig jaar bijna 103 duizend. Dat zijn er 1500 minder dan het jaar ervoor. Volgens de directie van de luchthaven profiteren de regionale luchthavens nauwelijks van de groei van het aantal vliegende passagiers. De concurrentie uit het buitenland is groot, mede door de lagere vliegbelasting. Ook de stijgende loonkosten spelen volgens de directie een rol bij het verlies.