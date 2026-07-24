Viskraam Paddepoel nu helemaal uit straatbeeld verdwenen

Foto: Andor Heij. Oude plek Haringspecialist

De kraam van de haringspecialist aan de Zonnelaan in Paddepoel is sinds deze week helemaal uit het straatbeeld verdwenen.

De vishandel sloot eerder deze maand na ruim veertig jaar de luiken voorgoed. De zaak werd gerund door Riemer en Tineke Wijbenga. Het paar is met pensioen gegaan. Zij hebben geen opvolgers en daarom ging de zaak dicht.

De Haringspecialist was al die jaren een begrip in Paddepoel. Bovendien was het één van de laatste vaste kramen in Groningen.

Vrijwel direct na de sluiting werd de kraam afgesloten van de nutsvoorzieningen. Deze week werd de kraam weggehaald. Of die elders nog een bestemming krijgt is onbekend.