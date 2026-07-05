Vinkhuizen ontvangt 7.500 euro om wijkfeest te kunnen organiseren: “Op deze manier kan iedereen meedoen”

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Wijkoverleg Vinkhuizen heeft een cheque van 7.500 euro ontvangen uit het Rabobank Coöperatiefonds. Dankzij dit geldbedrag kan de wijk op zaterdag 29 augustus een groot wijkfeest organiseren dat voor inwoners van de wijk volledig gratis is.

“Het is fantastisch nieuws”, laat het wijkoverleg enthousiast weten. “Dankzij deze bijdrage kunnen we ons belangrijkste doel waarmaken: namelijk dat het wijkfeest voor iedereen toegankelijk is. Dit betekent dat alle bezoekers niet alleen gratis kunnen genieten van een dag vol activiteiten, muziek en ontmoeting, maar ook gratis kunnen eten en drinken. Op deze manier kan écht iedereen meedoen, ongeacht de portemonnee.”

Stormbanen en livemuziek bij Magma

Het wijkfeest vindt plaats op 29 augustus op het terrein van Magma aan de Metaallaan. Het programma begint om 10.00 uur ’s ochtends. Overdag is er van alles te beleven voor de jeugd: zo komt er een stormbaan te staan, zijn er springkussens, een pannakooi, knutseltafels en verschillende spelletjes.

Tussen 16.00 en 19.00 uur is er een korte pauze in het programma, waarin de organisatie het terrein gereedmaakt voor de avond. Vanaf 19.00 uur begint vervolgens het avondprogramma met liveoptredens van DJ Arnoud en de band Seven Days.

“Wij zijn de Rabobank erg dankbaar voor het vertrouwen in ons wijkfeest. Samen gaan we er een onvergetelijke dag van maken voor heel Vinkhuizen.”