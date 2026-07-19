Vijfde Kardingebultra in volle gang

Foto: Rieks Oijnhausen

De vijfde editie van de Kardingebultra is in volle gang. Terwijl een groot deel van Groningen in de afgelopen nacht op één oor lag, hebben de ultralopers op en rondom Kardinge de hele nacht doorgetrokken. Inmiddels is de afvalrace beland in de beslissende slotfase.

Het startschot klonk zaterdagmiddag om 14.00 uur. Dit jaar verschenen er 102 getrainde deelnemers aan de start, die allemaal de strijd aangaan met de klok én met zichzelf. Het concept van deze ‘Backyard Ultra’ is simpel: elk uur moeten de lopers een parcours van exact 6.706 meter afleggen. Wie niet binnen zestig minuten over de streep komt, valt onherroepelijk af. Wat de uitdaging extra zwaar maakt, is de Kardingebult. Met zijn hoogte van 32 meter moet deze Groningse ‘berg’ elke ronde opnieuw worden bedwongen.

De zware tocht en de nachtelijke uren hebben inmiddels hun tol geëist in het deelnemersveld. Halverwege was nog ongeveer de helft van het deelnemersveld actief. Vorig jaar deden er aan het evenement 136 personen mee. Dit jaar zijn dat er iets minder. “Toeschouwers zijn van harte welkom om de wedstrijd bij te wonen”, laat de organisatie weten. “Wel vragen we nadrukkelijk om deelnemers de ruimte te geven in de deelnemerszone. Langs de route zijn er voldoende plekken waar de lopers aangemoedigd kunnen worden.”

Voor de thuisblijvers is het ook mogelijk om de verrichtingen te volgen. “De tijden van de deelnemers worden tijdens de loop online op onze website gedeeld”, meldt de organisatie. Zondagmiddag zal duidelijk worden wie de winnaar wordt van de wisseltrofee: een glas-in-loodkunstwerk dat gemaakt is door Niko Fokkelman. Vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door Jort van Zutphen. Ook dit jaar is hij een van de deelnemers.