Vierde editie Lutjefest barst vanmiddag los in Ten Boer

Foto: Annie Postma

In Ten Boer vindt zaterdag 4 juli voor de vierde keer het Lutjefest plaats. De afgelopen dagen hebben vrijwilligers hard gewerkt om het festivalterrein op te bouwen. Het feest begint om 13.00 uur op het terrein van Woldwijk.

“Onze vrijwilligers zijn nog druk bezig om alles klaar te maken voor een fantastische editie”, liet de organisatie vrijdagavond weten. Het festival, dat gezamenlijk wordt georganiseerd door Woldwijk en Dorpsbelangen Ten Boer, is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een bekend begrip in het dorp en de wijde omtrek.

Bezoekers kunnen rekenen op een uitgebreid muzikaal en cultureel programma. “Er is dit jaar voor ieder wat wils: van een markt met kraampjes en een horecaplein tot optredens van een vrouwenkoor en het debuut van jeugdcircus Santelli op Lutjefest. Ook is er gedacht aan een klimmuur en een springkussen voor de jongere bezoekers”, liet de organisatie vorige week weten.

Een van de muzikale hoogtepunten wordt het optreden van de akoestische hardrock-parodieband Blaas of Glory. Daarnaast keert ook de djembé-workshop van Tumult terug op het programma en zijn er activiteiten voor kinderen. Het Lutjefest begint om 13.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.