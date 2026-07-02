Vier verdachten van organiseren illegale kansspelen voorlopig weer vrij

Foto: Patrick Wind, 112groningen

De vier mannen die maandagavond werden ingerekend bij een inval in eetcafé Mirage onder het Noorderstation zijn vrijgelaten. Wel blijven ze verdachten. Dat meldt het Openbaar Ministerie aan RTV Noord.

Het viertal wordt verdacht van het organiseren van illegale kansspelen in het eetcafé. De politie liet dinsdag weten dat de actie het resultaat is van een groter onderzoek van het Interventieteam HIT en de Kansspelautoriteit.

Binnen dit strafrechtelijk onderzoek bestonden concrete aanwijzingen dat op de locatie illegaal werd gegokt. De vier mannen, allen afkomstig uit Groningen, zijn 27, 32, 36 en 45 jaar. Naast diverse contante geldbedragen heeft de politie goederen gerelateerd aan illegale kansspelen aangetroffen en in beslag genomen.