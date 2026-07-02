Verdwenen plekken van Groningen, van oorlogsbunker tot discotheek.

Een bar die de start was van de Peperstraat als uitgaansstraat, de ‘Gay-Pub’ die helemaal geen homobar was en een oorlogsbunker die in de jaren negentig uitgroeide tot een populaire club. Het zijn stuk voor stuk plekken in Groningen die bij veel Stadjers herinneringen oproepen, maar inmiddels uit het straatbeeld zijn verdwenen. Toch leven ze voort op het Instagram-account verdwenen.tokos.groningen. Met inmiddels meer dan twaalfduizend volgers houdt Niels Rutjes deze verdwenen plekken levend.

Op zijn Instagram-account deelt Niels foto’s en verhalen van verdwenen cafés, winkels, bioscopen en andere iconische locaties in de stad. Daarmee wil hij herinneringen oproepen bij Groningers. En met succes: onder vrijwel iedere post delen volgers hun eigen verhalen en herinneringen. Ook heeft hij sinds kort een podcast. In elke aflevering staat één verdwenen toko centraal, samen met de bijzondere verhalen die daarbij horen.

Eerder gingen we al twee keer met deze ‘stadsgids van de verdwenen plekken’ op pad voor een reportage. In de eerste video vertelde hij onder meer over Hotel Frigge en de oude brandweerkazerne die we tegenwoordig kennen als de Pathé. In deel twee doken we in de geschiedenis van de Willem Lodewijkpassage en haalden we herinneringen op aan verdwenen bioscopen als Palace en City Theater.

In deze nieuwe aflevering nemen we je mee op kroegentocht door de geschiedenis van het Groningse uitgaansleven. De reis begint in de jaren zestig, toen de eerste discotheken hun deuren openden, en eindigt in de jaren nul. Onderweg bezoeken we plekken die bij verschillende generaties nostalgische herinneringen oproepen: van de eerste discotheek van Groningen, de Gay-Pub, tot de oorlogsbunker waar letterlijk undergroundfeesten werden georganiseerd en de vroeger populaire Blauwe Engel.