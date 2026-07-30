Verdediger Malcolm Jeng definitief naar FC Groningen

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft haar eerste selectie per direct aangevuld met Malcolm Jeng. De 21-jarige verdediger wordt voor komend seizoen gehuurd van Stade de Reims uit Frankrijk.

De FC heeft in de overeenkomst een optie tot koop bedongen. De linksbenige Jeng is jeugdinternational van Zweden en werd eind 2024 overgenomen door de Franse club. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Feyenoord, maar hij raakte al snel geblesseerd tijdens een duel tegen FC Groningen in de Euroborg. Een gescheurde achillespees betekende het einde van zijn seizoen.

Jeng vertelt op de website van de FC over zijn ervaringen: “Toen ik hier vorig seizoen met Feyenoord speelde was ik onder de indruk van de sfeer in het stadion en de spelopvatting van het team. Die jongens lopen veel en hard! Ik hou ervan in ploegen te spelen die met veel energie voetballen. Buiten het veld ben ik een rustige jongen, maar binnen de lijnen duelleer ik graag en wil ik wedstrijden winnen.”

Jeng zegt in Groningen de perfecte club te hebben gevonden om zich verder te ontwikkelen. “Het is duidelijk dat ik bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit zal zijn, maar ik werk hard en word elke week beter en sterker.”