Verdachten brandstichting bij McDonald’s Westerhaven melden zich bij politie (update)

Twee verdachten van de brandstichting bij de McDonald’s aan de Westerhaven hebben zich bij de politie gemeld. Dat gebeurde minder dan een dag nadat de politie beelden van de verdachten had gepubliceerd.

De brandstichting vond plaats op vrijdag 5 juni rond 00.45 uur bij het terras van het fastfoodrestaurant. Op camerabeelden was te zien hoe twee jonge mannen op meerdere plekken probeerden een zeil onder het terras in brand te steken met een aansteker. Uiteindelijk vatten delen van het zeil vlam.

De politie publiceerde maandag onherkenbaar gemaakte beelden van de twee verdachten. Het duo kreeg een week de tijd om zichzelf te melden. Anders zouden herkenbare beelden openbaar worden gemaakt.

Nu de twee zich hebben gemeld, vraagt de politie iedereen die de foto’s of video’s van de verdachten heeft gedeeld om deze te verwijderen.