‘Verdachten brandstichting bij McDonald’s Westerhaven krijgen week om zich te melden, anders komen herkenbare beelden online’

Foto via Politie.nl

De politie geeft twee verdachten van brandstichting bij de McDonald’s aan de Westerhaven in Groningen maandagochtend een week de tijd om zichzelf te melden. Gebeurt dat niet, dan worden herkenbare beelden van de twee openbaar gemaakt.

De brandstichting vond plaats op vrijdag 5 juni rond 00.45 uur bij het terras van het restaurant. Op camerabeelden is te zien dat twee jonge mannen op meerdere plekken een zeil waaronder het terras is opgeborgen proberen aan te steken met een aansteker. Uiteindelijk vatten delen van het zeil vlam.

Twee verdachten

Voorlopig zijn alleen onherkenbaar gemaakt beelden van de twee verdachten gepubliceerd. De eerste verdachte is een man met een lichte huidskleur, zwart haar en een zwarte sik. Hij droeg een zwarte jas, een zwarte broek, een wit T-shirt en witte sneakers. De tweede verdachte is een man met een lichte huidskleur en blond tot donkerblond halflang haar met een scheiding. Hij droeg een witte blouse, een wit T-shirt, een lichtblauwe spijkerbroek en witte sneakers.

Mensen die de verdachten herkennen of weten wie zij zijn, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Ook kunnen de verdachten zichzelf binnen een week melden om te voorkomen dat herkenbare camerabeelden openbaar worden gemaakt.

Als de identiteit van de twee verdachten over een week niet bekend is, publiceert de politie alsnog herkenbare beelden van de twee mannen. Zowel de verdachten als getuigen kunnen contact opnemen met de politie via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of via dit tipformulier. Anoniem informatie doorgeven kan via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl