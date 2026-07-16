Verbazing over ongelukkige timing gemeente rond reclamebelasting

Platform Reclamebelasting is zeer verbaasd over de brief die de gemeente Groningen, via het Noordelijk Belastingkantoor, deze week heeft gestuurd aan ondernemers en pandeigenaren.

In die brief wordt gevraagd om vóór 12 augustus van dit jaar te controleren of de geregistreerde reclame-uitingen op en aan het eigen pand kloppen. De reactieperiode valt dus volledig in de zomervakantie, wanneer veel ondernemers met kleinere bezetting draaien of zelf afwezig zijn.

Ook vorig jaar viel de controleperiode samen met de zomervakantie. Dat wekt irritatie bij de ondernemers. Daar komt bij dat een reactie op de brief uitdrukkelijk geen bezwaar is. Echt bezwaar maken kan pas zodra de ondernemers begin 2027 de definitieve aanslag ontvangen. Wie nu niet reageert loopt het risico dat onjuiste registraties een jaar lang blijven staan.

Guus Vries, voorzitter VBNO en woordvoerder van Platform Reclamebelasting: “Wij zijn en blijven faliekant tegen deze belasting. (,,) Dat de gemeente er ondanks de bestaande vertrouwensbreuk voor het tweede jaar op rij voor kiest om een controlemoment als dit midden in de zomervakantie te laten vallen, komt bij onze leden niet aan als toeval. Het is een nieuwe, forse deuk in een relatie die al onder druk stond.”

Het Platform en VBNO roepen de gemeente en het Noordelijk Belastingkantoor op om toe te lichten waarom voor deze periode is gekozen, en om voor volgend jaar een controlemoment te plannen buiten de schoolvakanties om.

De gemeente heeft vorig jaar reclamebelasting ingevoerd voor alle uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het gaat om uitingen aan of voor gevels, ramen en etalages van winkels en panden. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de grootte van de uitingen.