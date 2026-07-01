Veel minder studenten bij Faculty of Science and Engineering

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De Faculty of Science and Engineering (FSE) heeft het aantal verwachte studenten fors naar beneden bijgesteld. Dat meldt de UKrant.

Het aantal studenten blijft tot 2032 steken op ongeveer 6500 en dat zijn er 1500 minder dan eerder werd verwacht. Het gaat alleen bachelor studente. Het aantal masterstudenten stijg zelfs en dat komt vooral door het zogenoemde Beethovenprogramma. Dat programma moet meer studenten opleiden voor de halfgeleiderindustrie.

Voor de faculteit FSR betekenen de cijfers een tegenvaller, mede omdat er minder studenten van buiten de EU komen. Die betalen een flink hoger collegegeld. De faculteit denkt volgend jaar nog 42 miljoen euro te ontvangen, maar de jaren erna worden dat enkele miljoenen minder. Daar komt nog een tegenvaller bij, vanwege de aangekondigde bezuinigingen vanuit Den Haag.