Vaste zwemvijver met toiletten, watertappunten, nieuwe bebording en (misschien) barbecue-plekken in Stadspark

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De gemeente wil de komende jaren nog meer verbeteringen uitvoeren in het Stadspark. Nog dit jaar moet de zwemvijver in het Springerpark een permanente inrichting krijgen met onder meer toiletten. Ook wordt de bewegwijzering vernieuwd en onderzoekt de gemeente of er barbecue-plekken kunnen komen in het park.

De plannen staan in de Toekomstagenda Stadspark, die woensdag naar de gemeenteraad is gestuurd. Daarin beschrijft de gemeente hoe het park zich de komende jaren verder moet ontwikkelen.

Barbecueën, zwemmen en water tappen

De permanente inrichting van de zwemvijver in het Springerpark is een van de projecten die het gemeentebestuur als eerste wil aanpakken. De zwemvijver in het Springerpark, die vorig jaar en dit jaar op een tijdelijke manier werd aangelegd bij wijze van proef, moet een vaste voorziening gaan worden met onder meer toiletten. Volgens het college kan dat, omdat duidelijk is dat er op warme dagen flink gebruik wordt gemaakt van de vijver als zwemplek.

Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheid voor vaste barbecueplekken in het park. Daarmee wil de gemeente met name de drukte in het Noorderplantsoen in de lente en zomer beter spreiden over verschillende plekken in de stad.

De gemeente wil daarnaast zo snel mogelijk de bewegwijzering in het hele Stadspark vernieuwen. Dat moet het makkelijker maken om je in het grote park te oriënteren. Ten slotte wil het Stadhuis dit jaar nog een watertappunt aanleggen bij de Concourslaan, ter hoogte van de voormalige drafbaan en het skatepark.

Tien punten voor de toekomst van het Stadspark

De gemeente wil het Stadspark de komende jaren verder ontwikkelen aan de hand van tien zogenoemde ontwikkelperspectieven. Die moeten richting geven aan alles wat er in en rond het park gebeurt. Volgens het Stadhuis moet het park een plek blijven waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar op vaste plekken.

Delen worden specifiek ingericht voor rust en natuur met duidelijke zones, zodat activiteiten en stiltegebieden beter gescheiden zijn. De gemeente wil ook meer natuurlijke speelplekken maken buiten de bestaande speeltuinen, om het park zo beter te gebruiken voor natuuronderwijs. Ook de zwemvijver past in die ontwikkeling.

Het Stadspark moet daarnaast meer ruimte bieden voor sport en beweging, vindt het gemeentebestuur. Daarbij wordt gekeken naar bestaande sportverenigingen in het park, zoals atletiek en voetbal, maar ook naar nieuwe vormen van sport. Het Stadhuis denkt aan uitbreiding van het skatepark en meer ruimte voor andere ‘urban sports’.

Het park moet beter bereikbaar worden voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Tegelijk wordt opnieuw gekeken naar de rol van de auto in het park en of delen autoluw of autovrij kunnen worden ingericht. Sociale veiligheid is een ander belangrijk punt. Door betere inrichting, meer overzicht en meer gebruik van het park moet het gevoel van veiligheid verbeteren.

Later dit jaar meer concrete plannen

Hoewel het college een aantal plannen uit de Toekomstagenda zo snel mogelijk wil uitwerken, is het grootste gedeelte van de tien punten voor nu echt een toekomstplaatje. Volgens de gemeente is een uitvoeringsprogramma de volgende stap. Daarin worden de projecten verder uitgewerkt, inclusief planning en financiering. De gemeenteraad wordt daar later dit jaar over geïnformeerd.