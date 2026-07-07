“Vanaf vrijdag warmer weer na bewolkte woensdag en donderdag”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen keert de zomer terug. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op vrijdag zo’n 24 graden worden.

“Woensdag is er veel bewolking met later op de dag geleidelijk aan opklaringen”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3.”

“Op donderdag is er opnieuw veel bewolking met in de ochtend kans op een spatje lichte regen. In de middag klaart het vanuit het noordwesten langzaam op. Het wordt 22 graden.”

“Vrijdag is er eerst bewolking met later zon. Het wordt 23 of 24 graden bij een zwakke noordelijke wind. Tijdens het weekend houdt de zomer aan. Meer daarover is te beluisteren om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio tijdens het weerpraatje of is te lezen op de weerpagina.”