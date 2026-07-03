Vanaf maandag twee weken avond- en nachtafsluitingen op en rond Ring Zuid

Foto: Groningen Bereikbaar. Ring Zuid

Op en rond de zuidelijke ringweg van Groningen zijn vanaf komende maandag tot en met vrijdag 17 juli verschillende wegen en op- en afritten in de avond en nacht afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd, waarschuwt Groningen Bereikbaar.

In de eerste week gaat het onder meer om afsluitingen op de Ring Zuid tussen Groningen-Corpus en knooppunt Euvelgunne, delen van het Julianaplein, de verbinding tussen Ring West en Ring Zuid, de A7, de N7, de N46 en verschillende op- en afritten bij onder meer Meerstad, Westerbroek, Hoogkerk en Corpus den Hoorn.

In de tweede week zijn onder meer delen van het Julianaplein, de Ring West, de A28, de A7 en verschillende op- en afritten bij Groningen-Zuid, Groningen-Centrum, Corpus den Hoorn, Europapark, Hoogkerk en Martiniplaza afgesloten.

Een volledig overzicht van alle afsluitingen per dag en op welke tijd vind je hier.

De meeste afsluitingen zijn van 22.00 tot 06.00 uur. Op maandag 6 en dinsdag 7 juli beginnen enkele afsluitingen al om 20.00 uur. Op woensdag 8 en donderdag 9 juli sluit de toerit bij Hoogkerk vanaf 21.00 uur. De omleidingsroutes staan de komende weken langs de weg aangegeven met gele borden.