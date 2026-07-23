Vanaf 1 augustus kunstwerken ontdekken langs route in de Onlanden

foto: Heleen Haijtema

Onder de titel ‘Into Nature: Haunted by Waters’ kunnen bezoekers vanaf 1 augustus kunstwerken ontdekken langs een bijzondere fiets- en wandelroute in waterbergings- en natuurgebied de Onlanden.

Voor deze tentoonstelling hebben kunstenaars uit binnen- en buitenland nieuw werk gemaakt in reactie op dit jonge moerasgebied aan de zuidzijde van de stad, dat een belangrijke schakel is in onze ecologische hoofdstructuur.

Van 1 augustus t/m 25 oktober zijn de kunstwerken te beleven langs een fiets- en wandelroute van 22 kilometer door de Onlanden. De route voert onder andere langs kunstwerken achter de rietkragen van het Eelderdiep, vlakbij de uitkijktoren in het hart van de Onlanden en naar het dorp Roderwolde. Onderweg maken bezoekers een wandeling door het aardkundig monument de Kleibosch en brengen ze onder meer een bezoek aan de 19e-eeuwse olie- en korenmolen Woldzigt.

Er is veel variatie aan kunst: van architecturale werken, landschappelijke ingrepen en sculpturen tot video en schilderijen. De werken zetten ertoe aan stil te staan bij verschillende aspecten van het bijzondere landschap. De fietsroute kan naar keus worden gestart vanaf Drents Museum de Buitenplaats in Eelde of Wall House #2 in Groningen. Op beide locaties kunnen vooraf gereserveerde huurfietsen worden opgehaald. Tickets zijn te koop via de website van Into Nature en vanaf 1 augustus ook bij beide startlocaties. Bezoekers ontvangen dan een routekaart en een reisgids met uitgebreide informatie over de tentoonstelling.

Into Nature verbindt hedendaagse kunst, landschap en actuele maatschappelijke en ecologische vraagstukken met elkaar in een doorgaand programma op telkens wisselende locaties in het Drentse landschap. Dit jaar viert Into Nature haar tienjarig jubileum met veel extra activiteiten. Het gehele programma is te vinden op www.intonature.net.