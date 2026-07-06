Van voetballen tot knutselen: Speelfestivals van start

De Speelfestivals zijn maandag 6 juli van start gegaan bij Buurt- en Speeltuinvereniging Paddepoel. Wethouder Carine Bloemhoff gaf samen met kinderen uit de buurt het startsein.

Deze zomer kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar in tien Groningse wijken meedoen aan sport- en spelactiviteiten, creatieve workshops en buurtactiviteiten. “Het is bedoeld voor kinderen die niet op vakantie kunnen of grotendeels thuisblijven. Iedereen is welkom,” aldus Bloemhoff.

De meeste aandacht ging uit naar de voetbaltraining van FC Groningen in de Maatschappij. “Ik ben erg blij, omdat ik hou van voetballen,” vertelt Luna enthousiast.

De Speelfestivals zijn gratis toegankelijk. Meer informatie: www.speeltuincentrale.nl.