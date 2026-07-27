Van Stadhuis tot politiebureau: kinderen mogen een kijkje nemen achter de schermen

Foto: Google Maps

Kinderen kunnen deze maand een kijkje nemen achter de schermen bij bijzondere plekken in Groningen. Tijdens ‘Achterkant van de Stad’ openen onder meer het Stadhuis, het Universiteitsmuseum en het politiebureau hun deuren.

Op 29 juli staan nog drie locaties op de planning: het Market Hotel, Ocean 41 en politiebureau Rademarkt. De rondleidingen zijn gratis, maar je moet je wel van tevoren aanmelden. Dat kan door een mail te sturen naar marinsport.events@gmail.com.

Politiebureau volgeboekt

Bij het Market Hotel krijgen kinderen te zien welke medewerkers er werken, hoe een hotel werkt en wat er achter de gesloten deuren gebeurt. Ook dansclub Ocean 41 opent haar deuren voor minderjarigen: kinderen krijgen te zien wie er allemaal werkt bij een danscafé en wat zij moeten doen om het café draaiende te houden.

De rondleidingen door het politiebureau zijn onder voorbehoud: die kunnen alleen plaatsvinden als de agenten geen boeven hoeven te vangen. De inschrijvingen voor deze locatie zijn al volgeboekt.

Andere locaties

Ook op 11 en 18 juli konden kinderen al een kijkje nemen achter de schermen. Onder andere het Stadhuis, het Universiteitsmuseum Groningen en het Bowlingcentrum opende hun deuren.