Urban sports zitten in de lift in Groningen: “Zoveel publiek als bij de Red Bull District Ride heb ik nog nooit op de Grote Markt gezien”

Foto: Rieks Oijnhausen

De Red Bull District Ride die afgelopen weekend op de Grote Markt plaatsvond, is ontzettend belangrijk voor het verder in de spotlight zetten van de BMX-sport. Dat zegt Keanu de Plaa, die al jarenlang BMX-docent is in Groningen en onder andere actief is op het dirtpark in Beijum. Hij ziet de afgelopen jaren de populariteit van de sport al groeien.

Keanu, hoe heb jij afgelopen weekend beleefd?

“Het besef moet nog steeds een beetje komen; het moet echt nog landen. Afgelopen weekend was ik op de Grote Markt en ik moest me echt even in de armen knijpen. Is dit allemaal echt wat ik zie? Is dit geen droom? Het was fantastisch. De komende dagen ga ik rustig de livestream nog eens terugkijken om alles opnieuw te beleven.”

Je was zelf ook aan het werk op de Grote Markt, toch?

“Dat klopt. Twee anderen die actief zijn op het Dirtpark in Beijum en ik waren gevraagd om te helpen bij het aanleggen en verzorgen van de baan. Onze taak was om het aardewerk aan te leggen. Zeg maar het onderdeel dat dient voor een zachte landing. Het was heel tof om je steentje aan dit evenement bij te dragen. En het bood de mogelijkheid om heel dichtbij te komen; de trainingen heb ik bijvoorbeeld van dichtbij bijgewoond. Dan sta je ineens tussen de wereldtop. Met verschillende internationale deelnemers heb ik kleine gesprekjes gevoerd. Ik bezoek wel vaker BMX-evenementen en de sfeer is altijd goed, en die relaxte sfeer was er nu ook, ondanks dat het om de absolute wereldtop ging.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Hoe hoog lag het niveau afgelopen weekend?

“Dat lag heel hoog, misschien wel superhoog. Ook wat er qua baan is neergezet, zie je niet snel nog eens terug. Realiseer je goed: je start op het dak van een gebouw op veertien meter hoogte. Vervolgens ga je naar beneden om snelheid te maken voor een jump waarbij je zo ongeveer boven het Stadhuis uitkomt. Echt fantastisch. De deelnemers hebben het geweldig gedaan; ze reden heel consistent en maakten amper fouten. Tijdens de contest zag je duidelijk dat er extra energie werd ingestoken om het maximale eruit te halen. We hebben trucs gezien die niet eerder vertoond zijn.”

En dat alles met heel veel belangstelling van het publiek…

“Ja, bizar! Ik woon in de stad en heb de Grote Markt al bij veel evenementen meegemaakt, maar zo druk heb ik het nog nooit gezien. Zelf stond ik op de wedstrijddag bij één van de grote schansen. Als je dan over de Grote Markt kijkt en al die mensen ziet: wow. Ook de afgelopen dagen zag ik op mijn sociale media alleen maar foto’s en video’s van dit evenement voorbijkomen. Soms had ik echt het idee dat er geen andere gespreksonderwerpen meer waren: het ging alleen nog maar hierover. Maar dat zal waarschijnlijk aan het algoritme hebben gelegen.”

Hoop je ook op een aanzuigende werking? Dat het door dit weekend drukker wordt op het dirtpark?

“Het zou fantastisch zijn als er nog meer mensen aankloppen, en dat gebeurt eigenlijk al. De afgelopen week was er veel ‘fietstoerisme’ als gevolg van dit evenement. Zo kwam er een groep uit Utrecht speciaal naar Groningen om op het dirtpark trucs te doen en later naar de Grote Markt te gaan. Belangstelling van dergelijke groepen van buiten de regio zien we niet vaak.”

Twee jaar geleden sprak ik jou voor het eerst over de opkomst van urban sports. Hoe staat die ontwikkeling er nu voor?

“Het zit enorm in de lift. In vergelijking met vijf jaar geleden heb ik het als docent veel drukker gekregen. Morgen geef ik bijvoorbeeld een workshop in Beijum, maar ook in de laatste schoolweken voor de zomervakantie zat mijn agenda helemaal vol. Dit type sporten is erg populair. En dat snap ik: een traditionele teamsport beoefen je op vaste trainingstijden. Deze sport kun je op elk gewenst moment van de dag beoefenen, helemaal op je eigen manier.”

Heb je van die belangstelling afgelopen weekend ook voorbeelden gezien op de Grote Markt?

“Ik heb heel wat kinderen en jongeren gezien die zich enorm hebben vermaakt. Aanvankelijk was het terrein afgesloten met hekken, maar er stonden al vroeg jonge liefhebbers vooraan te kijken. We hebben de jeugd echt geïnspireerd. En in Groningen kunnen ze wat dat betreft te kust en te keur: we hebben een mooi dirtpark en in de winter kun je naar de indoorhal van het Colosseum. En wil je nog een stapje verder, dan liggen er in het Duitse Oldenburg ook hele mooie faciliteiten.”

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Foto: Rieks Oijnhausen

Dus het evenement op de Grote Markt was een soort ultieme katalysator?

“Ik denk dat je dat goed omschrijft. Verschillende mensen in Groningen proberen deze sporten al langere tijd op de agenda te krijgen. Dat gaat super, maar door zo’n groot evenement op de Grote Markt zorg je voor een herinnering die niet meer van het netvlies verdwijnt. Hier hebben we heel lang van gedroomd: laten zien hoe tof deze sport is. En dat is nu gewoon gelukt.”

Zijn de faciliteiten in Groningen al volledig op orde, of heb je nog wensen?

“Eén van de grote wensen is zekerheid krijgen over de toekomst van het dirtpark in Beijum, want die zekerheid is er helaas nog niet. En als je het over voorzieningen hebt: een grote droom zou een ‘Airbag BMX Ramp’ zijn. Dat is een opblaasbare mat waar je veilig op kunt landen bij het oefenen van extreme trucs. Of een ‘foam pit’: een bak vol schuimblokken. In steden als Eindhoven en Amsterdam hebben ze zoiets al, en daar zie je dat het niveau van de jeugd door zulke middelen echt omhoog schiet.”

Afgelopen weekend kwam er één Nederlander in actie. Zouden er bij een volgende editie ook Groningers aan de start kunnen verschijnen?

“Het fundament daarvoor is zeker aanwezig; de wil en het enthousiasme zijn er. En zeker als onze wensen op het gebied van faciliteiten worden ingewilligd. Of er bij een volgende editie direct Groningers meedoen, weet ik niet, maar betere voorzieningen zorgen voor een hogere kwaliteit van trucs en niveau. En dan is uiteindelijk alles mogelijk. Ik hoop vooral dat dit evenement volgens jaar terugkeert en dat dit hoge niveau verbonden blijft aan Groningen. Daar duim ik heel hard voor.”

Wat is BMX?

BMX staat oorspronkelijk voor Bicycle Motocross. Het is ontstaan in de jaren zestig in de Verenigde Staten toen jonge mensen op kleine fietsen gingen rijden op motorcrossbanen. Inmiddels is de sport uitgegroeid tot een olympische discipline met verschillende varianten. Bij freestyle- en dirt-BMX (zoals op het dirtpark en de Grote Markt) draait alles om het maken van zo hoog en spectaculair mogelijke sprongen, stunts en trucs op schansen en obstakels.