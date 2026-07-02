UMCG voert onderzoek uit tijdens Groningse 4Daagse

Foto: Laurens Jove Rodríguez

De inschrijving voor de Groningse 4Daagse is inmiddels gesloten. Er hebben zich 3269 mensen gemeld voor het wandelevenement dat op 4 augustus begint.

De Groningse 4Daagse werkt samen met het UMCG. Het ziekenhuis voert namelijk tijdens de 4Daagse een wetenschappelijk onderzoek uit. De samenwerking sluit aan bij een gedeelde missie: het bevorderen van meer gezonde levensjaren voor iedereen. Het UMCG wil daarmee beter inzicht krijgen in hoe beweging en leefstijl bijdragen aan gezondheid en welzijn.

De Hanze voert, in samenwerking met het ziekenhuis, een onderzoek uit naar de effecten van meerdaags wandeling. XPEDitie Pijn zoekt daarvoor deelnemers die tijdens de wandeldagen willen meedoen aan een korte meting vóór en na de wandeling. Aanmelden kan via deze website.